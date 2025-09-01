Wolfhound vorgestellt

Entwickler Bit Kid hat "Wolfhound" für PS5, Switch und den PC enthüllt. Bewegte Bilder bekommen wir in Form eines ersten Trailers ebenfalls zu sehen.

Hier wird uns "Wolfhound" fast zwei Minuten lang vorgestellt. Dabei packt der Titel seinen ganzen Pixelcharme aus und es gibt ausserdem vage Einblicke in die interessante Story.

In "Wolfhound" übernehmen wir die Rolle von Capt. Chuck "Wolfhound" Rossetti, einem kampferprobten Einzelkämpfer, welcher eine geheime Militärbasis im Bermuda-Dreieck infiltrieren soll. Ausgangspunkt ist dabei das mysteriöse Verschwinden eines alliierten Schiffs. Auf einer unheimlichen Insel voller Gefahren trifft Rossetti dann auf mutierte Insekten, Zombies und andere absonderliche Kreaturen, welche aus den Experimenten eines skrupellosen Wissenschaftlers hervorgegangen sind.

Der Titel setzt auf klassische 2D-Action inklusive Metroidvania-Struktur und kombiniert handgezeichnete Pixelkunst mit moderner Technik. Zehn miteinander verbundene Gebiete laden zudem zum Erkunden ein, von kristallenen Höhlen bis hin zu gewaltigen Festungen, welche über den Horizont ragen. Dabei gilt es, neue Fähigkeiten zu meistern, um bisher unzugängliche Regionen zu erreichen. Ein Jetpack, Gravitätsschuhe und weitere Ausrüstungen eröffnen neue Möglichkeiten im Leveldesign und erweitern die taktischen Optionen.

"Wolfhound" erscheint im nächsten Jahr.