Woochi the Wayfarer angekündigt

Publisher Nexon Games und Entwickler LoreVault stellen uns "Woochi the Wayfarer" für PS5, Xbox Series X und den PC vor. Einen ersten Teaser-Trailer gibt es gleichzeitig ebenfalls zu sehen.

Besagter Teaser-Trailer zu "Woochi the Wayfarer" zeigt in rund zweieinhalb Minuten die Begegnung zwischen Woochi und Myoan, einem rätselhaften Schamanen. Stimmungsvolle Bilder und ein kraftvoller musikalischer Einsatz erzeugen dabei Spannung, bevor ein intensives Aufeinandertreffen beider Figuren inszeniert wird. Den Soundtrack komponiert übrigens Jung Jae-il, bekannt für "Parasite" und "Squid Game", der traditionelle Klänge mit moderner Dramatik verbindet.

Inhaltlich rückt "Woochi the Wayfarer" die Abenteuer des Magiers Jeon Woochi ins Zentrum. Basierend auf der klassischen koreanischen Erzählung "The Tale of Jeon Woochi" verbindet der Titel dabei Fantasyelemente mit Motiven aus der Joseon-Zeit. Die Geschichte folgt konzeptionell einem Einzelspielerabenteuer, in dem Woochi mit magischen Fähigkeiten gegen Ungerechtigkeit kämpft und Korruption mit List unterwandert. Der Titel nutzt zudem die Unreal Engine 5, um eine farbenreiche und detailreiche Welt zu erschaffen, welche traditionelle koreanische Mythen, Monster und Musik integriert.

"Woochi the Wayfarer" hat noch keinen Erscheinungstermin.