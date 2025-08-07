Woodo jetzt auch mit einer Demo

Daedalic Entertainment gab bekannt, dass "Woodo", ein liebevoll gestaltetes 3D-Puzzlespiel in einer Welt aus handgefertigten Dioramen, ab sofort mit brandneuer Demo auf Steam vertreten ist. Die Demo erscheint pünktlich zum Start des Tiny Teams Festivals von The Yogscast – einem Steam-Event, das Solo-Entwicklern und Mikro-Studios in den Mittelpunkt stellt. Gleichzeitig startet die Demo bei der Wholesome Games Celebration, ebenfalls auf Steam.

Nach Auftritten beim ID@Xbox-Showcase und der Women-Led Games Showcase gewinnt "Woodo" weiter an Aufmerksamkeit – dank seines warmen Artstyles, der greifbaren Puzzle-Mechanik und der emotionalen Geschichte. Noch vor dem Release auf PC und Konsole können Spieler:innen nun erstmals selbst in die entschleunigende Spielerfahrung eintauchen.

Das Spiel entführt euch in eine ruhige ländliche Umgebung, die durch detailverliebte Holzdioramen zum Leben erweckt wird. In "Woodo" löst ihr entspannte, objektbasierte Puzzles und begleitet dabei Foxy, ein Stadtkind, auf dem Weg zu einem neuen Lebensgefühl. Szene für Szene entsteht eine verspielte Geschichte, erzählt von Miriam-Teak Lee, Gewinnerin des Laurence Olivier Awards.

Die Demo gibt euch erstmals die Möglichkeit, in Foxys Welt einzutauchen – Puzzle-Elemente zu platzieren, charmante Animationen zu entdecken und einen Vorgeschmack auf die nostalgisch-warme Sommergeschichte zu erleben.