World Heroes Perfect für PC im Trailer

SNK gab die Veröffentlichung des Arcade-Klassikers "World Heroes Perfect" für PC bekannt. Dies ist der dritte Titel innerhalb der NeoGeo Premium Selection von SNK.

Ein 2D-Fighting-Game, in dem 16 von historischen Persönlichkeiten inspirierte Kämpfer um den Titel des Weltstärksten streiten. Diese Portierung der Premium Selection behält die Grafik und das Gameplay der Originalversion bei und fügt Rollback-Netcode, einen Übungsmodus mit anpassbarer Geschwindigkeit sowie weitere Funktionen für das Online- und Offline-Spiel hinzu. Zeigt der Welt euer Können in dieser Version von "World Heroes Perfect".

19 Kämpfer, einschliesslich des plattformexklusiven Bosses Zeus!

Spielt mit dem kompletten Kader aus 19 Mitgliedern – von Kriegern wie Hanzou und Janne bis hin zu Charakteren wie Rasputin und Madman sowie den verborgenen Figuren Son Gokuu und NEO-DIO. Ihr könnt sogar als Zeus antreten, der in der ursprünglichen Veröffentlichung auf bestimmten Plattformen nicht spielbar war. Die Hero-Anzeige erlaubt es euch, bei voller Leiste verstärkte Versionen von Spezialmanövern und Desperation Attacks einzusetzen. Weitere Mechaniken umfassen Extra Attacks (charakterspezifische Manöver) und Techniken zum Durchbrechen der Deckung.

Überarbeitung eines Arcade-Klassikers

Im verbesserten Übungsmodus könnt ihr Trainingseinheiten an eure Bedürfnisse anpassen – inklusive Geschwindigkeitsregler, die euch helfen, Kombinationen zu erlernen. Erzielt spielinterne Erfolge oder betrachtet klassische Grafiken im Galerie-Modus. Sowohl online als auch offline stehen Funktionen zur Verfügung.