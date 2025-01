World of Tanks Blitz Reforged-Update

"World of Tanks Blitz" wird mit dem kommenden Reforged-Update ein neues Kapitel aufschlagen - das bedeutendste Update in der Geschichte des Spiels.

Seit über einem Jahrzehnt setzt "World of Tanks Blitz" den Standard für spassige und fesselnde Panzergefechte und vereint über 180 Millionen Spieler weltweit und umfasst mehr als 500 historische und fiktive Panzer, elf Spielmodi und über 30 Karten. Das Reforged-Update bringt die hochmoderne Unreal Engine 5-Grafik, eine verbesserte Physik, ein überarbeitetes Fortschritts- und Kommandanten-System und vieles mehr ins Spiel.

"Dies ist ein grosser Meilenstein für die World of Tanks Blitz-Community. In den letzten zwei Jahren hat das gesamte MS-1-Team hart daran gearbeitet, ein Update zu liefern, das das Spiel transformiert, neue Möglichkeiten für Innovationen eröffnet und ein modernisiertes, visuell atemberaubendes Erlebnis bietet, während es dem treu bleibt, was die Spieler am meisten lieben. Wir laden alle dazu ein, Teil dieser neuen Reise zu sein!"