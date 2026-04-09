World of Tanks: Heat: Closed Beta angekündigt

Wargaming hat die Closed Beta für den kostenlosen taktischen Fahrzeug-Shooter "World of Tanks: Heat" bestätigt. Der Testzeitraum findet vom 16. bis zum 20. April statt. Teilnehmen könnt ihr via Wargaming Game Center (PC), PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Das Spiel ist in einer alternativen Nachkriegswelt angesiedelt. Ihr übernehmt die Rolle von Agenten mit speziellen Fähigkeiten und steuert experimentelle Fahrzeuge. Diese Panzer lassen sich durch Waffensysteme, Panzerungsmodule und optische Upgrades an eure Spielweise anpassen.

In der Beta stehen euch drei Rollen zur Verfügung:

Defender

Assault

Marksman

Modi und Karten:

Die Testphase umfasst acht Karten und vier verschiedene PvP-Modi:

Hardpoint (5v5): Ihr müsst wechselnde Stützpunkte erobern und halten.

Ihr müsst wechselnde Stützpunkte erobern und halten. Control (5v5): Hier gilt es, eine einzelne Zone zu kontrollieren.

Hier gilt es, eine einzelne Zone zu kontrollieren. Kill Confirmed (5v5): Ihr sammelt Token von besiegten Gegnern oder sichert die Marken eurer Verbündeten.

Ihr sammelt Token von besiegten Gegnern oder sichert die Marken eurer Verbündeten. Conquest (10v10): Ein Modus für grössere Teams mit mehreren Eroberungszonen.

Das Spiel nutzt eine neue Engine von Wargaming. Zum offiziellen Start wird "World of Tanks: Heat" plattformübergreifendes Spielen und Fortschritte zwischen PC und Konsolen unterstützen.**