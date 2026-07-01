World of Tanks: HEAT - Season 1enthüllt

Wargaming gab heute den Start der ersten Season mit dem Titel "Lost Eden" für seinen kostenlosen taktischen Fahrzeug-Shooter "World of Tanks: HEAT" auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S bekannt. Die Season beginnt am 1. Juli und bietet unterschiedliche Inhalte, darunter einen neuen Agenten, zwei Panzer, eine brandneue Karte und einen Premium-Battle-Pass.

In "Lost Eden" wird Flair vorgestellt, eine neue Agentin der Scharfschütze-Klasse, die sich auf Tarnung und Täuschung spezialisiert hat. Ihre passive Fähigkeit "Signature Masking" sorgt dafür, dass sie von den Zielsystemen des Gegners nicht erfasst wird, während ihre ultimative Fähigkeit "Echo Proxy" ein steuerbares Fahrzeug-Duplikat einsetzt, mit dem sich Gegner verwirren, Hinterhalte legen und Positionen auf dem Schlachtfeld wechseln lassen.

Die Gefechte verlagern sich auf die neueste Karte, "New Eden" - ein weitläufiges Wüsten-Schlachtfeld, das um die Überreste eines vergessenen landwirtschaftlichen Megaprojekts herum angelegt ist. Riesige Biokuppeln ragen aus dem Sand empor, während verlassene Forschungseinrichtungen Deckung bieten - so entsteht eine Karte, die sowohl Duelle auf grosse Entfernung als auch Nahkämpfe ermöglicht.