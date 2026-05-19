World of Tanks: Heat im Video

"World of Tanks: Heat", ein neuer eigenständiger, kostenloser Fahrzeug-Shooter, erscheint am 26. Mai. "Heat" spielt in einer alternativen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg und bietet eine schnellere, dynamischere Interpretation der Panzergefechte, bei der der Teamkampf im Vordergrund steht.

"Heat" basiert von Grund auf auf einer neuen, eigens von Wargaming entwickelten Engine. Diese Technologie sorgt für moderne Grafik und fesselnde Umgebungen und ermöglicht gleichzeitig ein reaktionsschnelles Gameplay, das für eine flüssige Leistung auf einer Vielzahl von Hardware-Konfigurationen optimiert ist.

Zum Start erwarten euch:

Acht Agenten: Drei Rollen auf dem Schlachtfeld – Defender, Assault und Marksman. Jeder Agent verfügt über zwei leistungsstarke Fahrzeuge, die jeweils auf ihre jeweilige Rolle im Kampf zugeschnitten sind.

Drei Rollen auf dem Schlachtfeld – Defender, Assault und Marksman. Jeder Agent verfügt über zwei leistungsstarke Fahrzeuge, die jeweils auf ihre jeweilige Rolle im Kampf zugeschnitten sind. Fünfzehn Fahrzeuge: Jedes Fahrzeug unterstützt einen anderen Spielstil und lässt sich durch Module und Ausrüstung vollständig anpassen. Ob an der Front oder aus der Ferne – für jede Aufgabe gibt es den passenden Panzer.

Jedes Fahrzeug unterstützt einen anderen Spielstil und lässt sich durch Module und Ausrüstung vollständig anpassen. Ob an der Front oder aus der Ferne – für jede Aufgabe gibt es den passenden Panzer. Acht Karten: Die Schlachtfelder umfassen eine Vielzahl von Landschaften, Umgebungen und visuellen Stilen, die jeweils darauf ausgelegt sind, verschiedene Spielstile in den unterschiedlichen Modi zu unterstützen.

Die Schlachtfelder umfassen eine Vielzahl von Landschaften, Umgebungen und visuellen Stilen, die jeweils darauf ausgelegt sind, verschiedene Spielstile in den unterschiedlichen Modi zu unterstützen. Vier PvP-Modi: Hardpoint, Control, Kill Confirmed und Conquest.

"World of Tanks: Heat" wird ab 26. Mai 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein und bietet vollständige plattformübergreifende Spiel- und Fortschrittsfunktionen.