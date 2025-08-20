Wargaming stellt World of Tanks 2.0 vor

Wargaming hat das ehrgeizigste Update in der Geschichte von "World of Tanks" angekündigt, das signifikante Änderungen für das legendäre Spiel mit sich bringt. Das Update 2.0 ist eine transformative Überarbeitung, das brandneue Panzer der Stufe XI, einen komplett neu gestalteten Hangar und eine neue Benutzeroberfläche, einen storybasierten PvE-Modus auf einer noch nie dagewesenen Karte, eine umfassende Anpassung von Hunderten von Fahrzeugen, einen Matchmaker der nächsten Generation und vieles mehr umfasst.

"2.0 ist nicht nur ein Update – es ist ein Meilenstein für die zukünftige Ausrichtung des Spiels, der die Entwicklung von World of Tanks für die kommenden Jahre prägen wird. Wir freuen uns, unseren Spielern die Ergebnisse der harten Arbeit unseres Teams in den letzten zwei Jahren präsentieren zu können. Egal, ob sie neu im Spiel sind, ein erfahrener Veteran oder wieder in das Gefecht zurückkehren – mit Update 2.0 gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um World of Tanks zu spielen."

Michael Broek, Publishing Director West von World of Tanks.

Die neue Ära von "World of Tanks" steht bevor und zieht ab dem 3. September ins Gefecht.