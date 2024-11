Die Vikings in World of Tanks

Wenn die Krähen Odins aufsteigen, erfüllen das Klirren von Stahl und der Klang der Schlacht die Luft. Die Zeit ist gekommen! Ab dem 7. November lädt euch das Battle Pass Special: Vikings in "World of Tanks" auf eine epische Reise ein, die von der beliebten Fernsehserie "Vikings" inspiriert ist. Zwei Wochen lang werdet ihr euren inneren Wikinger entfesseln und Schulter an Schulter mit ikonischen Charakteren kämpfen, um einen ganz besonderen Preis abzustauben: einen Wikinger- Streitwagen, den Felice Tier IX Premium-Panzer.

Panzerkommandanten können Ragnar Lothbrok, Björn Eisenseite und Ivar den Knochenlosen - legendäre Figuren aus "Vikings" - rekrutieren. Diese furchterregenden Krieger bringen ihre Gerissenheit und Stärke als Basisbelohnung im Battle Pass auf das Schlachtfeld. Für diejenigen, die ihre Wikinger-Schlachtgruppe vervollständigen wollen, werden zusätzliche Kommandanten, Lagertha und Floki, im Ingame-Store zum Kauf erhältlich sein. Zusammen bilden sie die ultimative Wikinger-Truppe.

Im Battle Pass Special: Vikings erwarten euch vierzig Stufen voller Belohnungen, die den ultimativen Wikinger-Schatz freischalten: den Felice-Panzer, der im exklusiven "Westward Bound"-3D-Stil lackiert ist. Dieses Design ist von der frühmittelalterlichen skandinavischen Kultur inspiriert und enthält erkennbare Elemente von "Vikings". Der Panzer ist mit Wikingerschilden auf seinen Kettenrädern und Seitenwänden versehen, während die Axt von Ragnar Lothbrok und ein karolingisches Schwert die Macht der Wikingerkrieger beschwören. Weitere Elemente, die dazu beitragen, den Panzer als Symbol der Dominanz zu festigen, sind Ragnar Lothbroks Flagge und ein Wikingerkompass, der den Spielern hilft, ihren Weg zu finden. Zusätzlich fliegt ein Rabe über dem Panzer, der Odins wachsames Auge über dem Schlachtfeld symbolisiert.

Neben dem Felice-Panzer und seinem unglaublichen 3D-Stil bietet der Battle Pass auch eine Auswahl an 2D-Stilen, mit denen ihr eure Panzer mit einzigartigen, von den Wikingern inspirierten Designs anpassen könnt. Ein Stil zollt der kämpferischen und mutigen Lagertha Tribut, indem er ihren ikonischen Schild nachbildet, ein anderer ist als eine Reihe von mystischen Steinrunen gestaltet, und schliesslich zeigt der Spawn of Jormungandr-Stil die komplizierten dekorativen Muster, die man auf den Waffen der Wikinger findet, und verkörpert die Handwerkskunst eines wahren Kriegers.