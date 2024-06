World of Tanks: Zum Gedenken an 80 Jahre D-Day

Zum 80. Jahrestages des D-Day, der Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944, bringt "World of Tanks" eine Reihe von Aktivitäten ins Spiel, um einen der wichtigsten Momente der Geschichte des Zweiten Weltkriegs zu würdigen. Zu den Aktivitäten gehören der brandneue PvE-Modus Operation Overlord, eine thematische Battle Pass-Saison, ein spezieller historischer Livestream direkt vom LCT 7074, dem einzigen bekannten überlebenden Landungspanzer in Grossbritannien, der am D-Day teilnahm, und vieles mehr.

Ab dem 6. Juni können Panzerfahrer einen brandneuen Solo-PvE-Modus spielen, der von der Operation Overlord inspiriert ist. Die Teilnehmer übernehmen das Kommando über einen M4A3E8 Sherman-Panzer mit dem Ziel, die befestigten feindlichen Verteidigungsanlagen zu durchbrechen. Durch die Zerstörung von Bunkern an der Küste, die Flugabwehrbatterien schützen, aktivieren die Spieler zusätzliche KI-gesteuerte Unterstützung durch Aufklärungsflugzeuge der Alliierten und Schiffsartillerie, die den Zielen kolossalen Schaden zufügen.

Es wird auch eine spezielle interaktive Karte der D-Day-Ereignisse geben, auf der sich Panzerfahrer über die Ereignisse rund um den Gedenktag informieren können. Durch das Absolvieren einer Reihe von thematischen Missionen erhalten die Spieler spezielle Token, die gegen Premium-Fahrzeuge, einzigartige Anpassungen und Premium-Spielzeit eingetauscht werden können.