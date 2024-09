World of Tanks veröffentlicht das grösste Update 2024

Das "World of Tanks"-Entwicklerteam freut sich, ein ganz besonderes Update zu veröffentlichen: Hagelsturm. Dieses Update bringt viele spannende Inhalte mit sich - darunter eine Reihe von tschechoslowakischen leichten Panzern mit neuer Feuermechanik, dynamischere Zufallsereignisse, ein komplett überarbeitetes System der Besatzungsvorteile und eine brandneue Battle Pass-Saison. Ausserdem gibt es ein spezielles "Back in Action"-Event für alle, die eine Weile weg waren, mit der Chance auf grossartige Belohnungen wie Premium-Spielzeit, Fahrzeuge zur Miete, Credits und mehr.

Angeführt wird das Update von der neuen Serie leichter tschechoslowakischer Panzer, bestehend aus vier schnellen Flankierern mit dem beeindruckenden Tier X Vz. 71 Tesák an der Spitze. Die High-Tier-Panzer verfügen über einzigartige Autokanonen, die Tausende von Schüssen pro Minute abfeuern und damit eine neue Schussmechanik zu "World of Tanks" bringen. Ausserdem wurden drei Fahrzeugzweige überarbeitet und die Spieler können einige Änderungen an den Reihen von Bat.-Châtillon 25 t, M48 Patton und K-91 erwarten.

Acht Karten wurden überarbeitet, um das Gameplay zu verbessern, und drei weitere haben Zufallsereignisse erhalten. Die Spieler werden Zeuge, wie das zentrale Werk in Pilsen bombardiert wird, ein Flugzeug auf dem Berg in Malinovka abstürzt und ein Felssturz die Landschaft in Karelien verschüttet. Diese Ereignisse verändern das Schlachtfeld und schaffen neue Möglichkeiten und Herausforderungen.

Die Verbesserung der Besatzungsvorteile, die über mehrere Jahre hinweg erhebliche Änderungen erfahren haben, findet in diesem Update ihren vorläufigen Abschluss. Von nun an kann jedes Crewmitglied bis zu sechs Perks erlernen, und die danach verdienten XP ermöglichen es den Spielern, universelle Trainingshandbücher zu erhalten. Neben diesen Verbesserungen finden die Spieler neue und neu ausbalancierte Vorteile, Bonusvorteile und mehr. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um das Setup der Crew zu verfeinern, denn nach dem ersten Einloggen gibt es einen Monat lang die Möglichkeit, Perks kostenlos zurückzusetzen, um zu experimentieren und zu optimieren.