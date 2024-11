Wargaming gab bekannt, dass der weltweit bekannte Actionstar Jason Statham der diesjährige Botschafter für das "World of Tanks"-Holiday-Ops 2025-Event ist. Statham, der für seine kultigen Rollen in Blockbuster-Filmen wie "The Meg", "The Transporter", der "Fast & Furious"-Franchise und vielen mehr bekannt ist, wird seine raue Persönlichkeit und seine scharfen Einzeiler in das mit Spannung erwartete "World of Tanks"-Event einbringen und für gute Laune und ganz besondere Geschenke für Panzerfahrer rund um den Globus sorgen.

Das jährliche Holiday Ops 2025-Event beginnt am 6. Dezember und endet am 13. Januar 2025. Dieses Jahr verspricht ein Holiday Ops-Erlebnis wie nie zuvor, mit der neu gestalteten und beliebten festlichen Garage, in dem ihr spezielle Aufgaben und Kampfmissionen erhaltet, um Belohnungen von Jason Statham persönlich zu verdienen.

"Ich habe in meiner Karriere schon fast jede Art von Fahrzeug gefahren, aber in einem Panzer herumzudüsen ist das Aufregendste. Deshalb habe ich mich mit Wargaming zusammengetan, um World of Tanks' neuester Holiday Ops Ambassador zu sein, und ich bin mehr als bereit für diese Herausforderung. Es ist eine grossartige Gelegenheit, Spielern auf der ganzen Welt festlichen Spass und atemberaubende Action zu bieten."

Jason Statham