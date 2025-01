World of Tanks startet eine besondere Season

Die Entwickler von "World of Tanks" haben ihre neueste actiongeladene Season, das "Battle Pass Special: Rambo", angekündigt. Diese beginnt am 16. Januar und läuft bis zum 30. Januar und lädt die Spieler ein, ihren inneren Krieger in einer Hommage an den wildesten einsamen Wolf des Kinos zu entfesseln. Der Battle Pass präsentiert fünf ikonische Charaktere aus der "Rambo"-Filmtrilogie, wobei die grösste Belohnung der Rambo-Panzer ist - ein Fahrzeug, das so unbezwingbar ist wie John Rambo selbst.

Panzerfahrer können John Rambo und Sheriff Will Teasle über die Basisbelohnungsschiene rekrutieren. Die Verbesserte Belohnungsschiene bietet die Chance, Marshall Murdock, einen gerissenen und hinterlistigen Strategen, freizuschalten. Spezielle Pakete enthalten ausserdem Colonel Trautman, Rambos vertrauten Mentor, und Co Bao, einen furchtlosen Freiheitskämpfer und Verbündeten. Jeder Charakter verfügt über eine unverwechselbare Stimme, die jedem Gefecht eine einzigartige Persönlichkeit und ein besonderes Flair verleiht.

Die ultimative Belohnung des Events ist der schwere Rambo-Panzer, ein erstklassiges, hochwertiges Fahrzeug, das Rambos Entschlossenheit und Einfallsreichtum verkörpert. Sein Design enthält ikonische Filmelemente wie eine stilisierte Baumstamm-Falle, Rambos charakteristisches Messer, ein montiertes Maschinengewehr geschmückt mit Rambos Stirnband, eingravierte Inschriften und vieles mehr - ein wahres Zeugnis von Rambos Vermächtnis.

Zusätzlich zum Rambo-Panzer können die Spieler ihr Spielerlebnis mit den themenspezifischen 2D-Anpassungen bereichern, die sich auf Rambos Reise von den Wäldern Amerikas in den Dschungel Vietnams und die Wüsten Afghanistans beziehen.