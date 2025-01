World of Warships: Legends: Das Februar-Update

Wargaming feiert das chinesische Neujahrsfest. Der kultige Affenkönig Sun Wukong, der den berühmten chinesischen Roman "Die Reise nach Westen" zum Leben erweckt, ist die Hauptfigur des Mond-Neujahrsfestes und kommt als Kommandant ins Spiel, zusammen mit dem neuen japanischen Kreuzer Tokachi.

Das Februar-Update bietet ausserdem die brandneue Kampagne "Rose der Picardie" mit einem neuen französischen Schlachtschiff, einen legendären panasiatischen leichten Kreuzer im Büro, ein neues historisches Ereignis und eine Menge weiterer Inhalte für die Spieler.

Eine spannende Reise mit Sun Wukong, um das Mondneujahr einzuläuten

Anlässlich des Mond-Neujahrs bringt "World of Warships: Legends" seine eigene Version des berühmten Romans "Die Reise nach Westen" auf die hohe See. Der legendäre Affenkönig Sun Wukong wurde in der Gestalt eines Kommandanten adaptiert und wird von dem panasiatischen Premium-Kreuzer Wukong der Stufe VII begleitet, der mit aussergewöhnlicher Macht ausgestattet ist, um die Essenz des unsterblichen Dämons einzufangen. Auch andere berühmte Charaktere aus dem klassischen Roman wurden als Schiffsskins für "World of Warships: Legends" neu interpretiert, darunter Zhu Bajie, Sha Wujing und Tan Sanzang.

Kampagne „Rose der Picardie“ sticht mit neuem französischem Schlachtschiff in See

Ein neues Schlachtschiff steht in den Startlöchern, denn wer die Kampagne "Rose der Picardie" abschliesst, kann das französische Tier VII Premium-Schlachtschiff Picardie freischalten. Dieses vielseitige Schiff verfügt über 16 Kanonen, eine leistungsstarke Sekundärbatterie mit verbesserter Zielgenauigkeit und Durchschlagskraft sowie einen Nachlade-Booster für die Hauptbatterie, um die verheerende Feuerkraft aufrechtzuerhalten. Dieses renommierte Schiff kann verdient werden, indem man die 100 Meilensteine der Kampagne innerhalb von fünf Wochen mit aktiver Admiralität abschliesst, wobei eine Nachholmechanik für verpasste Herausforderungen zur Verfügung steht.