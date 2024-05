Wargaming bringt jede Menge feurige Action in seine Konsolen- und Mobilversion "World of Warships: Legends". Das Juni-Update ist vollgepackt mit Inhalten, darunter eine fünfwöchige Kampagne, in der die Spieler mit einem niederländischen Premium-Kreuzer belohnt werden.

Ausserdem warten weitere Preise, Schiffe, Tarnungen und vieles mehr in den speziellen Missionen zum 80. Jahrestag des D-Day sowie ein neues Goleador-Meisterschafts-Web-Event auf die Spieler. Zusätzlich enthält das Juni-Update Anpassungen an Flugzeugträgern und neue Saisons von Keilereien und Flottengefechten.

Die Niederlande machen mit neuer Kampagne und Kreuzer auf sich aufmerksam

Mit dem Juni-Update schlägt der neue Feldzug "Der fliegende Holländer" Wellen. Diejenigen, die diese fünfwöchige Kampagne mit 100 Meilensteinen mit Admiralitätsunterstützung abschliessen, erhalten den niederländischen Premium-Kreuzer De Zeven Provinciën der Stufe VII. Das Schiff bringt zudem eine neue Nation zu World of Warships: Legends, die Niederlande, und ist mit der Fähigkeit "Luftschlag" ausgestattet und extrem gut darin, Feuer zu entfachen. Am Steuer dieses Kreuzers steht ein historischer Kommandant, Karel Doorman, der sich auf der De Zeven Provinciën den Spielern anschliessen kann.

Besondere Missionen zum 80. Jahrestag des D-Day

Anlässlich des 80. Jahrestages der Landung in der Normandie können die Spieler in neue, thematische Missionen eintauchen. Nach Abschluss werden die Kapitäne mit Sammelkarten belohnt, die Informationen über die Landung, die beteiligten Schiffe und militärische Auszeichnungen enthalten. Durch die Vervollständigung des Sets wird das französische Schlachtschiff Courbet 1944 der Stufe III freigeschaltet, das mit einer speziellen permanenten D-Day-Tarnung ausgestattet ist. Ausserdem finden die Spieler mehrere historische Schiffe, die am D-Day beteiligt waren, darunter die Texas, die Belfast und den neuen Zerstörer Haida im Shop.