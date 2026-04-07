World of Warships: Legends erscheint für PC

Wargaming gab bekannt, dass "World of Warships: Legends", das bisher für Konsolen und Mobilgeräte erhältlich war, am 4. Mai auf den PC erscheinen wird. Darüber hinaus ist das Update 15.3 für "World of Warships" erschienen und bringt unter anderem den brandneuen deutschen Zerstörer der Stufe IX, ZH-1, der in die Werft aufgenommen wurde und solide defensive Feuerkraft bietet. Spieler können sich ausserdem durch zwei neue themenbezogene Event-Pässe voller Belohnungen arbeiten, sich auf die achte Welle von Azur Lane mit neuen Schiffen und Kommandanten vorbereiten und sich auf eine Vielzahl von Verbesserungen im Spiel freuen.

World of Warships: Legends auf dem PC

"World of Warships: Legends" erscheint am 4. Mai 2026 auf den PC und steht den Spielern ab 11:30 Uhr UTC zur Verfügung. Damit wird das Seegefechtserlebnis von den Konsolen und Mobilgeräten auf PC übertragen. Ihr könnt neu beginnen oder euch mit einem bestehenden Konsolen- oder Mobilkonto anmelden, um eure Reise dank vollständiger plattformübergreifender Fortschritte genau dort fortzusetzen, wo ihr aufgehört habt.

Der deutsche Zerstörer ZH-1 trifft in der Werft ein

Der deutsche Zerstörer ZH-1 der Stufe IX ist in der Werft eingetroffen und kann nun in 20 Bauphasen gebaut werden. Basierend auf dem historischen Schiff gleichen Namens, das während des Zweiten Weltkriegs vor der Küste Frankreichs im Einsatz war, ist die ZH-1 mit mehreren 120-mm-Geschütztürmen, starken Luftangriffsfähigkeiten und vielseitigen Torpedos ausgestattet.

Azur Lane kehrt mit Verbesserungen im Spiel zu World of Warships zurück

Welle 8 von Azur Lane erreicht "World of Warships" und bringt noch mehr spannende Inhalte auf die hohe See. Vom 29. April bis zum 17. Juni können Spieler in eine Vielzahl neuer Inhalte eintauchen, darunter sechs legendäre Schiffe, thematische Skins und neue Kommandanten. Abgerundet wird das Update durch eine Reihe weiterer Verbesserungen und Gameplay-Optimierungen. Siegpunkte werden nun sowohl im Kampf als auch in der Post-Battle-Oberfläche angezeigt und bieten so Einblick in die Aktionen der Spieler und ihren Beitrag zum Team. Ausserdem wurden Änderungen am Spielmodus "Domination", der Karte "Mountain Range" und den Flugzeugträgern vorgenommen, um das Spielerlebnis insgesamt zu verbessern.