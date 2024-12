World of Warships: Legends - Weihnachtsinhalte

Wargaming, der Entwickler und Publisher des führenden plattformübergreifenden Marine-Multiplayer-Spiels "World of Warships: Legends", begrüsst die Wintersaison mit einer Fülle an wunderbaren Inhalten und einem kostenlosen DLC mit "World of Tanks Modern Armor". Pünktlich zu den Feiertagen können die Spieler eine brandneue Kampagne abschliessen, um den britischen legendären Kreuzer Defence zu erlangen.

Ausserdem gibt es die Rückkehr der Winterflotten und eine Vielzahl von Cyberpunk-Inhalten, darunter ein Adventskalender, Schiffe und Kapitäns-Outfits.

Die beste Form des Angriffs ist der britische Kreuzer Defence

Über einen Zeitraum von sechs Wochen und 100 Meilensteinen können die Spieler die neue Kampagne „Die beste Form des Angriffs“ abschliessen. Am Ende der Kampagne wartet der legendäre britische Kreuzer Defence, den sich Spieler mit Admiralitätsunterstützung sichern können. Dieses Schiff ist mit 356-mm-Kanonen ausgestattet, die den höchsten Schaden unter den Kreuzern verursachen, und seine Feuerkraft wird durch leistungsstarke Torpedos ergänzt. Darüber hinaus ist die Verteidigung mit einer Reparaturgruppe ausgestattet, um die Trefferpunkte im Kampf zu erhöhen und den schwersten feindlichen Angriffen zu widerstehen.

Willkommen in einem Winterwunderland in World of Warships: Legends

Mit diesem Update kehrt auch die Winterflotte zurück, die den Spielern viele neue Optionen bietet. An erster Stelle steht die Ankunft von drei Premium-Winterversionen bestehender Schiffe, darunter der paneuropäische Tier VII-Zerstörer Östergötland, der US-Tier VI-Kreuzer New Orleans und das US-Tier VII-Schlachtschiff Constellation. Um die Feierlichkeiten zu vervollständigen, kehren auch eine Reihe von Schiffen aus den vergangenen Jahren zurück. Spieler, die fleissig eine neue Schiffbau-Sammlung vervollständigen, schalten die Winterversion des britischen Tier III-Flugzeugträgers Hermes frei.

"World of Warships: Legends" feiert das Ende des Jahres mit einem futuristischen Touch. Das italienische Schlachtschiff Ruggiero di Lauria und der sowjetische Kreuzer Dimitry Pozharsky stehen zum neuen Jahr im Mittelpunkt des Geschehens, zusammen mit speziellen Kapitänsoutfits und einem brandneuen Adventskalender. Dieser Kalender ist vollgepackt mit Belohnungen für eifrige Spieler und einem zusätzlichen Cyberpunk-Kapitänsoutfit für diejenigen, die den Kalender beenden.

World of Tanks Modern Armor und World of Warships: Legends treffen aufeinander

Zwei Welten prallen aufeinander: "World of Warships: Legends" schliesst sich mit "World of Tanks Modern Armor" zusammen, um den Spielern den kostenlosen DLC "United Force" zu bieten. Der DLC ist ab heute erhältlich und enthält Premium-Fahrzeuge für Spieler beider Titel, wobei World of Warships: Legends-Spieler den französischen Tier II Premium-Zerstörer Enseigne Gabolde bekommen. World of Tanks: Modern Armor-Spieler können mit dem britischen Tier V Premium-Panzer Excelsior in den Kampf ziehen. Ausserdem gibt es noch mehr Belohnungen aus dem brandneuen Winterfest-Spezialevent, bei dem Spieler mit Spielzeugpanzern gegen die Eiskönigin und böse Yetis kämpfen können, um den Nordpol zu retten.

Zum Abschluss des Updates kommen drei neue Saisons der Ranglistenkämpfe und drei weitere Saisons der Keilereien ins Spiel, die den Spielern viele Belohnungen bieten.