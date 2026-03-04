WorldNeverland: Daily Life in the Elnea Kingdom: Termin für PS4-Portierung

Althi hat einen Releasetermin für die PS4-Umsetzung von "WorldNeverland: Daily Life in the Elnea Kingdom" verkündet. Demnach ist es schon nächste Woche soweit.

So wird "WorldNeverland: Daily Life in the Elnea Kingdom" bereits am 10. März auch für PS4 veröffentlicht. Unterschiede zu den übrigen Versionen schienen nicht zu bestehen. Allerdings verspricht Althi schonmal, dass uns die zugehörigen Trophäen langfristig fordern sollen.

"WorldNeverland: Daily Life in the Elnea Kingdom" war erst in der vergangenen Woche für PS4 in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"WorldNeverland: Daily Life in the Elnea Kingdom" ist bereits für Xbox Series X, Switch und PC erhältlich.