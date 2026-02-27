WorldNeverland: Daily Life in the Elnea Kingdom auch für PS4

Althi hat eine PS4-Umsetzung von "WorldNeverland: Daily Life in the Elnea Kingdom" angekündigt. Einen Releasemonat dafür gibt es auch bereits.

Demnach wird "WorldNeverland: Daily Life in the Elnea Kingdom" irgendwann im März auch für die PS4 erhältlich sein. Ein genaues Releasedatum folgt natürlich noch. Über eventuelle inhaltliche oder technische Unterschiede zu den anderen Versionen wurde nichts gesagt, weshalb wir vermuten, dass diese auch nicht bestehen werden.

Ein neuer Trailer zeigt uns ausserdem bewegte Bilder zu "WorldNeverland: Daily Life in the Elnea Kingdom". Darin werden über drei Minuten lang die unterschiedlichen Facetten der spielerischen Mischung aus Lebenssimulation und MMORPG erklärt.

"WorldNeverland: Daily Life in the Elnea Kingdom" ist bereits für Xbox Series X, Switch und PC erhältlich.