Worshippers of Cthulhu: Erscheinungstermin für Xbox

Publisher Crytivo und Entwickler Crazy Goat Games haben einen Releasetermin für die Xbox-Version von "Worshippers of Cthulhu" verkündet. Demnach ist es sogar noch in dieser Woche soweit.

So wird "Worshippers of Cthulhu" schon ab 27. März, also diesen Freitag, auch für die aktuellste Microsoft-Konsole erhältlich sein. Auf dem PC war es ja schon am 22. Mai 2025 soweit. Ob technische oder inhaltliche Unterschiede zwischen den beiden Versionen bestehen werden, ist nicht bekannt, aber wir gehen erfahrungsgemäss eher nicht davon aus.

"Worshippers of Cthulhu" ist nach wie vor auch für PS5 geplant. Zu dieser Umsetzung gibt es bisher aber leider keinerlei Neuigkeiten, wobei wir euch natürlich auf dem Laufenden halten.

"Worshippers of Cthulhu" war im März 2024 angekündigt worden.