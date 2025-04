Wraith Ops: Gameplay-Trailer

"Wraith Ops" wird von den Entwicklern als "ein Liebesbrief an die glorreichen Zeiten der FPS-Spiele" bezeichnet. Ob das so eintreffen wird, werden ihr entscheiden.

Das Spiel wurde am 17. April 2025 in einem Gameplay-Trailer auf der Galaxies Showcase vorgestellt. Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht derzeit noch nicht fest, aber es soll für PC erscheinen. "Wraith Ops" wird von Team17 veröffentlicht. Grassrootz Studio hat zuvor an dem über Kickstarter finanzierten Titel "Project Wraith" gearbeitet, welcher nun in "Wraith Ops" umbenannt wurde.