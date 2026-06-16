Wreck Runners kommt auch für Konsole

Entwickler Disruptive Games hat "Wreck Runners" auch für die Konsolenwelt in Aussicht gestellt. Zudem gibt es jetzt für sämtliche Versionen einen Releasetermin.

Demnach wird "Wreck Runners" am 16. Juli nicht nur für den PC, sondern auch für PS5 und Xbox Series X veröffentlicht werden. Weitere Versionen des sogenannten kooperativen Multiplayer Extraction Looters, etwa für Switch 2, sind offenbar nicht angedacht.

Einen frischen Trailer zu "Wreck Runners" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Darin erklärt man uns das hauptsächlich das unkonventionelle Spielkonzept in kurzweiligen Sequenzen.

Eine spielbare Demo von "Wreck Runners" ist bereits jetzt für den PC verfügbar.