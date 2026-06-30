Wreckfest 2 - Update 8

Mit Update #8 geht's für "Wreckfest 2" in die nächste Runde des Early-Access-Rennens: Das neue Fortschrittssystem ist da. Diese erste Version ist nur der Anfang – ein lebendiges System, das sich während Early Access und darüber hinaus stetig weiterentwickeln wird.

Erfahrung sammelt ihr ab sofort durch die drei Dinge, die "Wreckfest" ausmachen: Rennen fahren, Crashs verursachen und maximalen Wahnsinn entfesseln. Drei Säulen, ein Ziel – spielt so, wie ihr wollt. Spezialisiert euch oder nehmt einfach alles mit. Ihr entscheidet. Und wir sind gespannt, was ihr zur ersten Iteration sagt.

Ein weiterer Community-Wunsch? Mehr Suicide- und Waypoint-Rennen. Gibt’s natürlich prompt. Und bei den Waypoint-Rennen wird’s jetzt noch chaotischer: Der neue Random Waypoint Mode sorgt dafür, dass der nächste Checkpoint überall auftauchen kann – selbst dann, wenn ihr die Strecke in- und auswendig kennt. Aktuell nur im Multiplayer spielbar, da die KI hier noch Nachholbedarf hat.

Zwischenstand: Menschheit 1, KI 0.

Neu ist ausserdem die Möglichkeit, eigene Lackierungen mit anderen zu teilen. Der Austausch erfolgt derzeit noch manuell per Datei, legt aber den Grundstein für deutlich komfortablere Features in kommenden Updates.

Highlights von Content Update #8: