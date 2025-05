Wreckfest 2 - Update

Das erste Inhaltsupdate für den Early Access von "Wreckfest 2" ist jetzt verfügbar! Dieser Patch bringt zwei neue Fahrzeuge, somit stehen ab sofort sechs Boliden zur Auswahl. Zwei weitere Strecken öffnen ihre Pforten und warten auf passionierte Rennfahrer. Zusätzlich wurden eine Reihe von Verbesserungen implementiert und einige von der Spielerschaft meist-gefragtesten Features sind nun verfügbar: Spielereinladungen und sortierbare Server-Listen.

In einem neuen Video zeigen die Entwickler von Bugbear Entertainment die aktuellen Änderungen und Neuerungen in Aktion. Und für all jene, die sich jetzt schon wundern, wann denn wohl das nächste Update erscheint: Im Juni gibt es wieder zwei neue Strecken und zwei neue Fahrzeuge sowie neue Features.

Hinzugefügte Inhalte EA Update #1 (13. Mai 2025)

Fahrzeuge

Amerikanische Limousine

Europäische Sport-Limousine

Strecken

Mixed Surface Folk Race Course (2 Varianten)

Rallycross Course (1 Variante)

Weitere Features