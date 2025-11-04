Wreckfest 2: Viertes Early-Access-Update erschienen

Publisher THQ Nordic und Entwickler Bugbear Entertainment geben bekannt, dass mittlerweile das vierte Early-Access-Update für "Wreckfest 2" verfügbar ist. Natürlich verrät man auch, was sich dadurch am Car-Combat-Titel ändert.

Das jüngste Content Update für "Wreckfest 2" bringt dabei nicht nur, wie gewohnt, ein frisches Auto und eine neue Strecke, sondern führt auch das sogenannte Crap-it-Anpassungssystem ein. Dadurch können wir mit einzigartigen Karosserie-Werkzeugen das Aussehen der Boliden ganz nach unseren Vorstellungen gestalten.

Das Crap-it-System liefert alles, um unser Auto so hübsch wie möglich zu machen. Wir können unser Auto aber auch etwa in eine 1A-Rostlaube verwandeln, indem wir abgeplatzten Lack, Schmutz, Aufkleber, Beulen und Rost hinzufügen. Es versteht sich auch von selbst, dass unsere Kreationen auch im Multiplayer für alle sichtbar sind. Während uns das Crap-it-System erlaubt, unser Auto auf unzählige Arten zu lackieren und zu individualisieren, werden spielverändernde Fahrzeug-Modifikationen dagegen erst in einem zukünftigen Update folgen.

"Wreckfest 2" ist am 20. März auf dem PC in den Early Access gestartet.