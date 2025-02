Wreckfest 2 rast mit Vollgas Richtung Early Access

Mit "Wreckfest 2" steht die nächste Evolution des Vollkontakt-Rennsports in den Startlöchern: Am 20. März 2025 brettert das Game in den Early Access auf den PC! Entwickler Bugbear hat die Physik-Engine grundlegend überarbeitet, um die intensivsten Crashes und absolute Fahrzeug-Chaos-Action zu liefern.

Donnert über Hochgeschwindigkeitsstrecken – oder ballert über einen Schrottplatz voller... nun ja, Schrott! Meistert waghalsige Sprünge oder versucht, dem Verkehr an chaotischen Kreuzungen auszuweichen – viel Glück dabei! Es heisst: Keine Regeln, keine Gnade – jedes Rennen wird zum Kampf ums Überleben für Euren Blech-Boliden, ob gegen KI-Fahrer oder bis zu 23 weitere menschliche Spieler im absoluten Multiplayer-Wahnsinn!

Alternativ zu den Wettrennen stürzt Ihr Euch in den Demolition-Derby-Modus, wo völlige Zerstörung das Ziel ist und jede Kollision für Freudenschreie oder Tränen sorgt. Hier geht es nicht nur ums Gewinnen – es ist ein erbarmungsloses Blechmassaker auf Rädern!

Vergesst glänzende Supersportwagen – in "Wreckfest 2" fahrt Ihr alte, verbeulte und notdürftig geflickte Karren voller Charme! Los geht's mit Pinseln und dekorieren, doch während der Early-Access-Phase könnt Ihr das Schrottmobil Euer Träume basteln und es in eine wahre Abrissmaschine verwandeln! Neue Autos und gänzlich andere Fahrzeuge werden mit der Weiterentwicklung des Spiels im Laufe des Early Access hinzugefügt.

Von Tag eins an wird "Wreckfest 2" durch Euer Feedback mitgestaltet. Das Ziel: das beste Demolition-Derby-Spiel aller Zeiten! Seid Ihr bereit, das Lenkrad zu ergreifen? Dann startet mit uns ab dem 20. März im Early Access auf Steam durch!