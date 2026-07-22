Wreckreation 2 angekündigt

When Tides Turn hat "Wreckreation 2" für PS5, Xbox Series X und den PC vorgestellt. Inhaltliche Informationen und einen sehenswerten Trailer dazu hatte man auch im Gepäck.

Bei "Wreckreation 2" handelt es sich um ein Open-World-Arcade-Rennspiel, in dem nicht nur Geschwindigkeit über den Sieg entscheidet. Stattdessen spielen auch riskante Manöver, gezielte Angriffe auf Rivalen und die geschickte Nutzung von Abkürzungen eine zentrale Rolle.

Kollisionen, Überholmanöver und Takedowns können etwa den Verlauf jedes Rennens signifikant verändern, sodass sich jede Partie anders entwickelt. Schauplatz ist dabei stets Heartbreak City, dessen Stadtviertel jeweils einen eigenen Charakter besitzen und verschiedene Möglichkeiten bieten, sich Vorteile zu verschaffen. Enge Innenstadtstrassen, breite Hochstrassen, Flughäfen, Hafenanlagen und versteckte Nebenwege laden unter anderem dazu ein, frische Routen und Abkürzungen zu entdecken.

Wer die Stadt besser kennt, kann dieses Wissen gezielt einsetzen. Neben klassischen Rennen stehen weitere Spielmodi bereit, darunter etwa Road Rage, Marked Man, Pursuits, Blackspots, Wreckonings und Eliminators. Ausserdem lassen sich mit Live Mix eigene Events erstellen, teilen und jederzeit spielen.

Ein erster Trailer erklärt das spielerische Grundgerüst von "Wreckreation 2" in bewegten Bildern. Zudem können wir einem ausgesprochen fetzigen Soundtrack lauschen.

"Wreckreation 2" hat noch keinen Releasetermin.