Oktober-Termin für Wreckreation

Entwickler Three Fields Entertainment, bekannt für seine Arbeit an der renommierten "Burnout"-Reihe gibt einen Releasetermin für "Wreckreation" bekannt. Demnach müssen wir uns noch bis Oktober gedulden.

Konkret wird "Wreckreation" ab 28. Oktober erhältlich sein. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC angegeben. Weitere Fassungen sind offenbar nicht angedacht, wobei eine Switch-2-Umsetzung natürlich schon eine feine Sache wäre, oder?

Ein neuen Release Date Trailer zu "Wreckreation" gibt es sogar jetzt schon zu sehen. Dieser bietet über eine Minute lang stimmungsvolle Sequenzen aus dem Spiel, die Lust auf mehr machen.

"Wreckreation" vereint nämlich inhaltlich das Beste aus zwei Welten: den Nervenkitzel eines echten Arcade-Rennspiels und grenzenlose kreative Freiheit. Mit über fünfzig unterschiedlichen Wagen geht es in eine riesige offene Landschaft - ein fiktiver Bundesstaat mit rund vierhundert Quadratkilometern Umfang, voll mit Möglichkeiten für Hochgeschwindigkeitsrennen, waghalsige Stunts und spektakuläre Unfälle. Der Geist von "Burnout" ist dabei überall spürbar: Rasen, springen und alles kurz und klein fahren gehört hier stets zum Programm.

Aber "Wreckreation" setzt noch einen drauf. Dank der Live-Mix-Funktion können wir jederzeit das Bau-Menü öffnen und unsere eigene Rennwelt gestalten. Autobahnen, welche bis in den Himmel reichen, Loopings, Rampen, waghalsige Sprünge - aber auch Reklametafeln, Häuser, Deko-Elemente oder riesige Dinosaurier lassen sich platzieren. Der Fantasie sind dabei praktisch keine Grenzen gesetzt und alles kann mit anderen Spielern geteilt werden: ladet Freunde ein, um gemeinsam zu fahren, zu crashen und das persönliche Rennparadies zu erkunden.

Und selbst das ist noch nicht alles: Mit einem Knopfdruck lassen sich Wetter, Tageszeit, Verkehr und einiges mehr verändern, wodurch jedes Rennen genau so abläuft, wie man es sich vorstellt.