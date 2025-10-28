Wreckreation im Release-Trailer

THQ Nordic und Three Fields Entertainment haben die Veröffentlichung von "Wreckreation" bekanntgegeben – einem Open-World-Arcade-Rennerlebnis, das euch volle Kontrolle über Fahren und Erschaffen gibt.

In Wreckreation gehört die Welt ganz dir. Das bahnbrechende Live-Mix-System ermöglicht es, die Spielwelt jederzeit und in Echtzeit zu verändern.

Platziere Loops, Rampen, Sprünge, Halfpipes oder bewegliche Hindernisse direkt auf der Karte. Auch Wetter, Tageszeit und Verkehrsdichte können jederzeit angepasst werden. Erschaffe deine eigenen Rennbedingungen und Stunt-Herausforderungen, ohne das Spiel zu verlassen.

Die Welt von Wreckreation erstreckt sich über 400 Quadratkilometer und bietet endlose Strassen, Offroad-Pfade und offene Flächen zum Erkunden. Hinter dem Steuer von über 50 vollständig anpassbaren Fahrzeugen bestimmst du dein eigenes Tempo.

"Wreckreation" ist ab sofort für PC, PlayStation5 und Xbox Series X|S zum Preis von 39.99 EUR erhältlich.