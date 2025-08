THQ Nordic zeigt flotten Trailer zu Wreckreation

Publisher THQ Nordic und Entwicklerstudio Three Fields Entertainment haben auf dem THQ Nordic Digital Showcase 2025 einen Trailer und Screenshots zu dem Open-World-Arcade-Rennspiel "Wreckreation" gezeigt. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Über Wreckreation

Weil unendliche Macht unendlich viel Spass macht

"Was, wenn ein einziger Schlüssel ein ganzes 400 Quadratkilometer grosses Fahrspiel-Universum öffnen könnte? Wahrscheinlich hast du schon darüber nachgedacht. Die scheinbar unendliche Anzahl von Was-wäre-wenn-Fragen in deinem Kopf, nachdem du unzählige Stunden in Renn-, Open-World- und Aufbauspielen verbracht hast. Wreckreation ist genau das. Wreckreation wurde von Three Fields Entertainment entwickelt, einem in Grossbritannien ansässigen Team aus erfahrenen Arcade-Rennspielentwicklern, und gibt dir endlich die Schlüssel zu deiner eigenen MixWorld in die Hand. Das ist eine MixWorld, die du allein oder gemeinsam mit deinen Freunden online dekorieren und personalisieren kannst. Ein eigener Ort, an dem du dich ständig bemühen kannst, dich selbst und andere mit von dir – oder deinen Freunden – erstellten Kursen, Strecken und Spielmodi zu übertrumpfen, zu stunten oder sogar zu crashen.

Arcade-Rennen – Open-World-Arcade-Rennspiel mit Hochgeschwindigkeitsfahrten, Rennen, Crashs, Stunts und Erkundung.

Mix deine Welt – Platziere Sprünge, Loopings, Halfpipes, bewegliche Hindernisse und mehr fast überall in deiner MixWorld. Baue Strassen auf und abseits der Strasse, auf dem Meer oder in der Luft.

Mix mein Auto – Lackfarben, Oberflächen, Räder, Flammen, Motorgeräusche, Glasfarben, Reifen, Bremslichter – alles da. Sämtliche Optionen stehen dir von Anfang an zur Verfügung.

Mix-Modi – Du bist der Spiel-DJ. Du erstellst und steuerst das Gameplay. Das kann ein Rennen zur nächsten Kreuzung sein oder ein Team-Stunt-Event, du kannst alles sogar mit der Community teilen.

Mix deine Musik – Wreckcreation bietet 16 verschiedenen Radiosender von Disco bis Gospel oder von Filmmusik bis Smooth Jazz.

Mix alles – Wähle Tageszeit, Wetter und Verkehr! Was in deiner MixWorld passiert, bestimmst du selbst. Mit einem Klick kannst du Uhrzeit und Wetter ändern und Verkehr ein- oder ausschalten.

Sei ein Wreckordbrecher – Stelle bei jeder Fahrt Rekorde auf und bestimme, wie Freunde dich herausfordern können, indem sie verschiedene Wreckord-Typen auf verschiedene Strassen "sperren".

Werbetafeln – Zerstöre drei Arten von Werbetafeln: "Ad Breaks" können einfach zertrümmert werden, "Promotional Stunts" erfordern einen Stunt und "Wrecktaculars" verfolgen deine höchste Stuntpunktzahl.

Leere Grundstücke – Auf leeren Flächen kannst du Strukturen errichten, die Auswirkungen haben können. Beispiel: Füge eine Polizeistation hinzu und sorge für mehr Polizeipräsenz."