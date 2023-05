WrestleQuest verschoben

Eigentlich hätte "WrestleQuest" noch in diesem Monat für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erscheinen sollen. Aber daraus wird leider nichts, wie Skybound Games jetzt verkündete.

Demnach verschiebt sich "WrestleQuest" auf den Sommer. Bei Twitter gibt es auch ein umfangreicheres Statement dazu.

In "WrestleQuest" schlüpfen wir in die Rolle eines jungen Wrestling-Hoffnungsträgers, der sich mit Powerbombs, Slams und Suplexen seinen Weg an die Spitze bahnen will. Inspiriert von Ikonen wie dem legendären "Macho Man" Randy Savage, tauchen die Helden in die Welt des Profi-Wrestlings ein, welche nicht nur ihr athletisches Können, sondern auch ihren Willen und ihr Gewissen auf die Probe stellen wird.