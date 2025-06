Wu-Tang: Rise of the Deceiver angekündigt

Brass Lion Entertainment hat am Summer Game Fest 2025 und während der Abschiedstour "Wu-Tang Forever: The Final Chamber" einen ersten Teaser-Trailer für ihr Debütspiel "Wu-Tang: Rise of the Deceiver" gezeigt. Dieses Spiel ist ein zentraler Bestandteil von Ghostface Killahs "Angel of Dust (AOD)"-Franchise und markiert die Rückkehr der bekannten Supergroup in die Videospielwelt.

In "Wu-Tang: Rise of the Deceiver" muss der Wu-Tang Clan seine fantastischen Kräfte an eine neue Generation von Kriegern weitergeben, um ihre Heimat Shaolin zu retten. Im Mehrspieler-Titel kämpft ihr mit euren Freunden gegen die Kräfte einer eindringenden, korrumpierenden Macht, die sich der Deceiver nennt. Bis zu drei Spieler können kooperativ die mystischen Fähigkeiten des Wu-Tang Clans nutzen, um albtraumhafte Gegner in einer surrealen Traumlandschaft zu bekämpfen.

Während ihr um die kollektive Seele von Shaolin kämpft, könnt ihr eure Kampfstile und euer Aussehen anpassen, indem ihr mächtige Juwelen und Ausrüstung sammelt. Ihr könnt kämpfen, fliessen und prahlen, während ihr einen dynamischen Gameplay-Soundtrack erlebt, der klassische Wu-Tang-Songs und neues Material enthält, welches vom Produzenten Just Blaze überwacht wird.