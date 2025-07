4K-Gameplay aus Wuchang: Fallen Feathers

Wer noch mit dem Kauf von "Wuchang: Fallen Feathers" liebäugeln sollte, für den haben wir vielleicht eine Entscheidungshilfe parat. 505 Games hat mittlerweile nämlich die ersten 33 Minuten daraus veröffentlicht.

Besagtes Material aus "Wuchang: Fallen Feathers" können wir auf Wunsch sogar in 4K-Qualität geniessen. Wir lernen in diesem Zeitraum unter anderem die Spielwelt kennen und werden in die Story eingeführt.

"Wuchang: Fallen Feathers" nimmt uns mit auf eine Reise durch ein verfluchtes Land voller Gefahren und Geheimnisse. Wir spielen als Bai Wuchang, ein Piratenkrieger, der mit Ornithropie verflucht ist, und lüften die Geheimnisse unserer vergessenen Vergangenheit.

"Wuchang: Fallen Feathers" bietet ein herausforderndes Kampferlebnis mit mehreren Waffenkategorien und Ornithropie-Magie. Wir erforschen miteinander verbundene Umgebungen, treffen historische Persönlichkeiten und Entscheidungen, die das Schicksal von Shu beeinflussen werden.

"Wuchang: Fallen Feathers" erscheint heute für PS5, Xbox Series X und den PC.