Grosse Pläne für Wuchang: Fallen Feathers

Nachdem es bereits zum Launch Kritik an der Performance von "Wuchang: Fallen Feathers" gab, hat Entwickler Leenzee jetzt seine diesbezüglichen langfristigen Pläne für das Spiel vorgestellt. Diese betreffen jedoch nicht nur dessen Technik.

Grundsätzlich möchte Leenzee sein "Wuchang: Fallen Feathers" in folgenden Bereichen weiter optimieren:

Abstürze auf verschiedenen Geräten

Verbesserte Bildraten und weniger Verzögerungen bei bestimmten Grafikkarten

Optimierte Standardeinstellungen für einige Grafikkarten.

Verbesserte Texturqualität in Bereichen mit niedriger Auflösung.

Verbesserte Detailgenauigkeit und Präzision in einigen Bereichen.

Die Technik ist natürlich schön und wichtig, aber nicht alles, weshalb es auch strukturell einige Änderungen an "Wuchang: Fallen Feathers" geben wird. So monieren viele Spieler etwa, dass der Schwierigkeitsgrad momentan künstlich erhöht wird, weil die Spielfigur nach einem Schlag zu langsam wieder aufsteht. Laut Leenzee arbeitet man auch hieran. An anderen Stellen wird die Anzahl der Fallen reduziert und im Fall der Fälle erleidet der Spieler weniger Schaden. Einige einfachere Monster werden zudem bald weniger widerstandsfähig sein. Leenzee entschuldigt sich abschliessend nochmal für die Unannehmlichkeiten.

"Wuchang: Fallen Feathers" ist seit 24. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.