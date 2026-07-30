Wuchang: Fallen Feathers bekommt Nachfolger

Publisher 505 Games und Entwickler Indolphinity haben einen Nachfolger von "Wuchang: Fallen Feathers" in Aussicht gestellt. Erste Details dazu verriet man in diesem Zusammenhang auch.

Demnach soll die kreative Ausrichtung der Reihe in China bleiben. Die Zusammenarbeit mit dem Original-Schöpfer der Marke soll zudem die inhaltliche Kontinuität und die kulturelle Identität sichern. Zur Unterstützung der Entwicklung gründet die Digital Bros Group, der Mutterkonzern von 505 Games, ausserdem eine neue Niederlassung im chinesischen Chengdu. Diese soll die Zusammenarbeit mit den Entwicklern stärken und das langfristige Engagement des Unternehmens auf dem chinesischen Markt ausbauen.

Digital Bros Co-CEO Raffi Galante erklärt dazu, dass "Wuchang" das Potenzial für eine langfristig erfolgreiche Marke besitzt. Die Entwickler sollten die nötigen finanziellen Mittel und die internationale Publishing-Erfahrung erhalten, ohne dass gleichzeitig die originale kreative Vision verloren geht. Indolphinity-Gründer Xia Siyuan ergänzt, dass das Studio die kulturellen Wurzeln der Reihe bewahren will, das Feedback der Spieler berücksichtigt und die Serie mit höherer Qualität und einer umfassenderen Spielerfahrung fortführt. Bis erstes Material aus dem Nachfolger von "Wuchang: Fallen Feathers" zu sehen sein wird, dürfte jedoch noch etwas Zeit ins Land gehen.

"Wuchang: Fallen Feathers" erschien am 24. Juli 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.