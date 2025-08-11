Wuchang: Fallen Feathers: Technik-Analyse zu den Konsolenfassungen

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich mittlerweile auch die technische Seite der Konsolenfassungen von "Wuchang: Fallen Feathers" genauer angesehen. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich eigentlich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Wuchang: Fallen Feathers" auf den Konsolen über 16 Minuten lang analysiert. Dabei gibt es auf PS5 und Xbox Series X nicht wirklich etwas zu beanstanden - auch deshalb, weil viele unterschiedliche Anpassungsmöglichkeiten geboten werden.

Auf der Xbox Series S mussten dagegen naturgemäss leider einige Kompromisse eingegangen werden, aber unter dem berühmten Strich wurde trotzdem noch ein sehenswertes Ergebnis erzielt. Die Fähigkeiten der PlayStation 5 Pro werden gleichzeitig nur in sehr begrenztem Umfang genutzt.

"Wuchang: Fallen Feathers" ist seit 24. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.