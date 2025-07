Wuchang: Fallen Feathers mit Performance-Problemen

Der gestrige Launch von "Wuchang: Fallen Feathers" war von Berichten über Performance-Probleme begleitet. Inzwischen hat sich auch Entwickler Leenzee dazu geäussert.

So entschuldigt man sich für die Performance-Probleme von "Wuchang: Fallen Feathers" und verspricht, diese zu beseitigen. Ein diesbezüglicher Patch ist schon in Entwicklung und soll so schnell wie möglich erscheinen. Bis dahin empfiehlt man, den offiziellen FAQ zu dem Thema an dieser Stelle aufmerksam zu lesen.

"Wuchang: Fallen Feathers" nimmt uns mit auf eine Reise durch ein verfluchtes Land voller Gefahren und Geheimnisse. Wir spielen als Bai Wuchang, ein Piratenkrieger, der mit Ornithropie verflucht ist, und lüften die Geheimnisse unserer vergessenen Vergangenheit.

"Wuchang: Fallen Feathers" bietet ein herausforderndes Kampferlebnis mit mehreren Waffenkategorien und Ornithropie-Magie. Wir erforschen miteinander verbundene Umgebungen, treffen historische Persönlichkeiten und Entscheidungen, die das Schicksal von Shu beeinflussen werden.

"Wuchang: Fallen Feathers" erschien gestern für PS5, Xbox Series X und den PC.