Das ab heute erhältliche "WWE 2K24" "Post Malone & Friends Pack" ist für alle Fans, die die Verbindung der WWE mit der Welt des Entertainments und der Popkultur lieben, Musik in ihren Ohren. Das Paket wird vom neunmaligen RIAA-Diamant-Zertifizierten, Grammy Award nominierten Phänomen und bekennenden Fan der WWE und des WWE 2K Franchise Post Malone angeführt.

Der exklusive Produzent des Soundtracks für "WWE 2K24" Post Malone, steuerte zwei seiner eigenen Songs sowie zehn weitere zu dem elektrifizierenden Soundtrack, der verschiedenste Genres abdeckt, bei.

Sein in-Spiel Charakter ist mit seinen eigenen Designs ausgestattet und betritt den Ring mit dem speziell für "WWE 2K24" aufgenommenen Song "Gun Under The Gun (MFG)" der aufstrebenden Los Angeles Rockband Militarie Gun.

Gemeinsam mit Post Malone enthält das "Post Malone & Friends Pack" weitere Legenden mit Verbindungen zur Musik. Dazu gehören Sensational Sherri, The Headbangers, The Honky Tonk Man und Manager Jimmy Hart. WWE Hall of Fame Mitglied und ehemalige WWE Women’s Champion, Sensational Sherri, war wohl am besten als schurkische Managerin von "Macho Man" Randy Savage, "The Million Dollar Man" Ted DiBiase, und "The Heartbreak Kid" Shawn Michaels bekannt, für den sie die Vocals der originalen Version seines Eingangsthemas "Sexy Boy" beisteuerte. Das Heavy-Metal Tag Team Duo, Mosh und Thrasher, bekannt als "The Headbangers", brachten ihre Dancemoves und Haltung direkt vom Moshpit in den WWE Ring der späten 90er-Jahre. Sie eroberten den WWE Tag Team Championship, während Thrasher gleichzeitig den WWE Hardcore Championship innehielt.

Zu guter Letzt steigt The Honky Tonk Man mit seinen Koteletten und schwingender Hüfte in den "WWE 2K24"-Ring. Begleitet wird er vom Manager "Mouth of the South" Jimmy Hart, dessen markantes Megafon als nutzbarer Gegenstand ebenfalls im Spiel enthalten sein wird.

Mit der zweitlängsten WWE Intercontinental Championship Regentschaft der Geschichte, mit 454 Tagen war The Honky Tonk Man eine wahre Macht im Ring, mit Hart in seiner Ecke, der stets zur Stelle war, seine Gegner und den Referee abzulenken. Diese Superstars bringen 45 neue Moves und Taunts mit, die auch in der Creation Suite für Custom Superstars verwendet werden können.

Alle Spielbaren Superstars und Post Malone kommen mit ihrer eigenen "Meine Fraktion"-Karte.