WWE 2K24: Auf dem Weg zum Ruhm

2K enthüllte heute den Trailer von "WWE 2K24" 'Meine Story' mit einem Vorgeschmack auf zwei neue Storylines: die Unleashed-Erfahrung der Women’s Division und die Undisputed-Erfahrung der Men’s Division. Die Spieler müssen ihren ganz persönlichen Superstar erstellen und mit ihm den Weg nach oben antreten, um zur unvergesslichen Legende zu werden. Dabei gibt es 80 freischaltbare Belohnungen, darunter Arenen, Paybacks, Ringeinzüge, 'Meine Fraktion'-Karten und Meisterschaftsgürtel. Die beiden Storylines bieten insgesamt sechs Stunden an Originaldialog mit Grössen wie Roman Reigns, Cody Rhodes, "Dirty" Dominik Mysterio, Mick Foley, Shotzi und anderen.

In Unleashed schlüpft ihr in die Rolle einer Wrestlerin, die die heisseste Promotion der Indie-Szene gegründet hat. Doch wird sie auch ihr volles Potenzial entfesseln, wenn sie die Gelegenheit hat, ihr Talent auf der grossen WWE-Bühne zu beweisen?

In Undisputed tut Roman Reigns es The Rock gleich und geht nach Hollywood. Somit wird sein Platz in der Meisterschaft für den neuen Protagonisten frei. Aber der "Tribal Chief" wird schon bald zurückkehren – und alles andere als begeistert sein, wenn man ihm seinen Thron streitig macht.