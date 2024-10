Passend zu Halloween und um einen der ikonischsten Superstars und kreativen Meister der WWE-Geschichte zu huldigen, erscheint heute die "WWE 2k24 Bray Wyatt Edition" und das Bray Wyatt Bundle - die eine neue Version vom "The Fiend" einführen, welches nie in der WWE gesehen wurde. Mit einer Fülle an thematischen Bray Wyatt spielbaren Charakteren und Inhalten im Bray Wyatt Edition Pack, plus allen Inhalten der "WWE 2k24" Vierzig Jahre WrestleMania Edition und 67'500 VC ist die "WWE 2K24 Bray Wyatt Edition" die definitive Version des Spiels.

Spieler die bereits eine andere Edition von "WWE 2k24" erworben haben, können das Bray Wyatt Edition Pack separat erwerben, das 15'000 VC enthält. Das Bray Wyatt Bundle ist ebenfalls erhältlich und enthält die WWE 2K24 Standard Edition, das Bray Wyatt Edition Pack und zusätzlich 32'500 VC.

Die in Kollaboration zwischen Bray Wyatt und Jason Baker von Callosum Studios, der kreativen Idee von Baker und Special-Effects Legende Tom Savini, neu entstandene, bisher nicht realisierte Version von "The Fiend" sollte bei der leider nie zustande gekommenen WWE Rückkehr von Wyatt gezeigt werden. Die nächste Evolution des Charakters trägt eine neugestaltete Maske und Laterne mit der gruseligen Grimmasse von "The Fiend" ist nur in "WWE 2k24" verfügbar.