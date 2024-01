WWE 2K24 feiert 40 Jahre WrestleMania

Heute kündigte 2K an, dass "WWE 2K24", der neueste Teil der von Visual Concepts entwickelten WWE-Videospielserie, in Kürze für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam erscheinen wird. Auf seinem Pfad durch die WWE, der ihn zum Welt-Titel und der Erfüllung seines Schicksals führen soll, wird "The American Nightmare" Cody Rhodes das Cover der Standard Edition zieren. Die mehrfachen Championessen und Gewinnerinnen des Women's Royal Rumble, Bianca Belair und Rhea Ripley, teilen sich das Cover der Deluxe Edition, womit zum ersten Mal in der Geschichte zwei Frauen ein eigenes WWE 2K-Cover zieren, während das Cover der " 40 Jahre WrestleMania Edition" Originalgrafiken zeigt, die die kultigsten Superstars und Legenden der WrestleMania-Geschichte feiern, darunter The Rock, The Undertaker, Hulk Hogan, "Stone Cold" Steve Austin und viele mehr.

WWE 2K24 bietet mehrere Verbesserungen in der Reihe, darunter das 2K Showcase...of the Immortals zur Feier von 40 Jahren WrestleMania, vier neue Match-Arten wie Ambulance und Special Guest Referee, zwei neue Meine Story-Erlebnisse und vieles mehr. Darüber hinaus können sich die Fans auf einen riesigen Kader von mehr als 200* WWE-Superstars und -Legenden freuen, darunter Roman Reigns, Andre the Giant, Becky Lynch, Batista, Kurt Angle, Asuka, Bret Hart, Brock Lesnar, "Macho Man" Randy Savage, Chyna und viele mehr. Unglaublich realistische Grafiken und verbesserte Animationen - über 90 % der Gesichtsausdrücke wurden aktualisiert - sowie Verbesserungen bei den Ramp- und Dive-Kameras und die Möglichkeit, die Kamera während des Live-Gameplays zu bewegen, sorgen für das bisher visuell beeindruckendste WWE 2K-Erlebnis. Die WWE 2K24 Deluxe Edition und die Forty Years of WrestleMania Edition werden weltweit am Dienstag, den 5. März 2024 veröffentlicht, gefolgt von der Standard Edition und der Standard Cross-Gen Digital Edition am Freitag, den 8. März 2024.

"Ich bin bekannt dafür, dass ich eine Checkliste mit den wichtigsten Meilensteinen führe, die ich auf dem Weg zur Vollendung meiner Story erleben möchte. Als begeisterter Gamer steht die Ernennung zum WWE 2K Cover Superstar ganz, ganz oben auf dieser Liste und ich freue mich sehr, mit den Teams von 2K und Visual Concepts zusammenzuarbeiten, um diesen Traum zum Leben zu erwecken."

Cody Rhodes

"Dies ist ein unglaublicher Meilenstein in meiner Karriere und ich freue mich sehr darauf, der Welt zu zeigen, warum WWE 2K24 ein Muss und das EST-Spiel für jeden WWE-Fan und Gamer ist."

Bianca Belair

"Ich habe bewiesen, dass ich die dominanteste Kämpferin bin, die jemals die WWE Women's World Championship innehatte". Die Auszeichnung als WWE 2K24-Cover-Superstar ist nur angemessen, und ich bin stolz darauf, sie meiner Liste von Errungenschaften hinzuzufügen."

Rhea Ripley*

"Nach dem höchstbewerteten Spiel in der Geschichte der Serie baut das WWE 2K-Entwicklerteam weiter auf dieser Qualität auf. WWE 2K24 bietet mehr Matcharten, neue Meine Story-Storylines und -Charaktere, Verbesserungen im gesamten Gameplay, einen 2K Showcase, der 40 Jahre lang in der Mache war, und vieles mehr. Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die das Team geleistet hat, um diese Erfahrung zum Leben zu erwecken, und ich freue mich darauf, dass die Spieler das Spiel geniessen werden."

Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts