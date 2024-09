Kämpfe rund um die Welt mit dem neu erhältlichen WWE 2K24 Global Superstars Pack. Mit sage und schreibe sieben Superstars - der Australierin Nia Jax, den Amerikanerinnen Jade Cargill und Michelle McCool, dem Puertorikaner Carlito, der Irin Lyra Valkyria, der Japanerin Kairi Sane und dem Mexikaner Dragon Lee - ist das vierte "WWE 2K2"-DLC-Pack das grösste Pack des Jahres und bringt noch mehr Starpower und internationales Flair in "WWE 2K24".

Powerhouse Nia Jax ist die aktuelle und zweimalige WWE Women's Champion, Queen of the Ring und zweimalige Women's Tag Team Champion. Bei ihrem WWE 2K-Franchise-Debüt bringt die statuenhafte Jade Cargill, eine Hälfte der aktuellen und zweimaligen Women's Tag Team Champions an der Seite des "WWE 2K24"-Deluxe-Edition-Coversuperstars Bianca Belair, superheldenhafte Grösse und Stärke in den Ring. Der gerissene Carlito, Mitglied der schurkischen Judgment Day-Fraktion, ehemaliger United States Champion, Intercontinental Champion, WWE Tag Team Champion und World Tag Team Champion, kommt komplett mit seinem glänzenden, roten Apfel als nutzbares Objekt. Lyra Valkyria ist eine ehemalige NXT Women's Champion und ein aufstrebender Star im Raw-Roster. Die WWE-Legende Michelle McCool ist zweimalige WWE Divas Champion und zweimalige WWE Women's Champion. Die hochfliegende Kairi Sane ist eine ehemalige NXT Women's Champion, zweimalige Women's Tag Team Champion und Gewinnerin der Mae Young Classic 2017. Der maskierte Luchador Dragon Lee ist ein ehemaliger NXT North American Champion und ein Mitglied der Latino World Order Fraktion und rundet das Paket ab. Jeder spielbare Charakter verfügt über eine eigene Meine Fraktion-Karte und bringt insgesamt über 77 neue Moves und Taunts ins Spiel, die auch für selbst erstellte Superstars in der Creation Suite verwendet werden können.

Das Global Superstars Pack kann separat oder als Teil des Season Pass erworben werden, welcher in der Deluxe Edition und der Vierzig Jahre WrestleMania Edition von "WWE 2K24" enthalten ist. Das bereits angekündigte ECW Punk Pack, Post Malone & Friends Pack und Pat McAfee Show Pack sind ebenfalls ab sofort erhältlich.

Ebenfalls neu im Meine Fraktion-Spielmodus von "WWE 2K24" sind die derzeit verfügbaren Beast Series 2, Ranked Season 4 sowie ein laufendes Slim Jim Macho Man Live Event. Der Meine Fraktion-Superstar des Monats ist Liv Morgan, die in mehreren Live-Events zu sehen sein wird. Der Locker Code "GOINGGLOBAL" beinhaltet die Legends Series Diamond Andre the Giant, Diamond Eddie Guerrero '05 & Amethyst The British Bulldog. Wie üblich werden auch neue Live Events mit einzigartigen Belohnungen verfügbar sein.