Heute enthüllte 2K den "WWE 2K24"-2K-Showcase… of the Immortals-Trailer, der mit ansteckender Energie und einer Portion Nostalgie in fünf Jahrzehnte des grössten Spektakels der Sportunterhaltung eintaucht: WrestleMania.

Der Trailer wartet mit einem wahren Who is Who an WWE-Superstars und Legenden auf, darunter Cody Rhodes, The Rock, Hulk Hogan, Roman Reigns, Bianca Belair, "Macho Man" Randy Savage, Rhea Ripley, Eddie Guerrero und viele mehr. Dank der innovativen Slingshot-Technologie geht die realistischste "WWE 2K"-Grafik aller Zeiten nahtlos in reale Aufnahmen über. Unvergessliche Momente, darunter Hulk Hogans fulminanter Sieg über Andre the Giant, Shawn Michaels und Razor Ramon, die das Ladder Match revolutionieren, "Stone Cold" Steve Austin, der seinen Frust an The Rock in einem No Disqualification Match auslässt, das beispiellose und surreale Firefly Funhouse, in dem The Fiend gegen John Cena antritt, und viele mehr werden im 2K Showcase... of the Immortals zu sehen sein.

Das "WWE 2K24"-2K-Showcase... of the Immortals lässt euch eine fesselnde Nachstellung von 21 Matches aus fünf Jahrzehnten WrestleMania-Geschichte erleben, die jeweils durch den Abschluss des vorherigen Matches freigeschaltet werden. Darunter: