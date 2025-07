WWE 2K25 erscheint im Juli für die Switch 2

2K gibt heute den 23. Juli 2025 als offizielles Erscheinungsdatum der Nintendo Switch 2-Version von "WWE 2K25" bekannt. Diese unterstützt alle Spielmodi und Matcharten und erlaubt sowohl Offline-Spiele unterwegs als auch Online-Partien über eine Internetverbindung. The Bloodline Edition ziert Roman Reigns gemeinsam mit den Mitgliedern seiner dominanten Bloodline-Fraktion auf dem Cover.

Der legendäre Undertaker ziert die Deadman Edition, während die Standard Edition mit Roman Reigns und seinem ehemaligen "Wise Man" Paul Heyman aufwartet.

2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty: Präsentiert von „The Wiseman“ Paul Heyman, ehrt dieser brandneue Showcase eine der legendärsten Wrestling-Dynastien: The Bloodline und die Familien Anoa’i, Fatu und Maivia. Spieler:innen können ikonische Meilensteine neu erleben, verändern und weiterschreiben. Erlebt prägende Siege wie Yokozuna vs. Hulk Hogan bei King of the Ring '93 oder Rocky Maivia vs. Hunter Hearst Helmsley bei RAW '97 noch einmal. Ändert den Verlauf wichtiger Niederlagen, beispielsweise Rikishi gegen „Stone Cold“ Steve Austin bei No Mercy 2000 oder das schicksalhafte Titelmatch Roman Reigns vs. Seth Rollins beim Royal Rumble 2022, und verleiht The Bloodline neuen Ruhm. Mit Fantasie-Matches, etwa The Wild Samoans vs. The Dudley Boyz, können Spieler ihre eigene Wrestling-Geschichte schreiben.

The Island: The Island ist eine interaktive Open-World, die in vier von WWE inspirierte Bezirke unterteilt ist. Exklusiv für Nintendo Switch 2, PS5 und Xbox Series X|S ermöglicht sie Spieler, die Welt zu erkunden, sich mit anderen Spieler:innen zu messen und sich mit ihrem Superstar für einen WWE-Vertrag zu empfehlen, indem sie"The Original Tribal Chief" Roman Reigns beeindrucken. Durch das Absolvieren von Quests, das Bestehen spezieller Herausforderungen, die Teilnahme an Live-Events und das Aufleveln des eigenen Mein SUPERSTARS bietet The Island zahlreiche Möglichkeiten, sich ausserhalb des Rings zu profilieren.

Ein umfangreiches Roster: Mit über 300 spielbaren Charakteren bietet "WWE 2K25" eine unvergleichliche Auswahl aus aktuellen RAW-, SmackDown- und NXT-Superstars sowie Legenden und WWE Hall of Famers. Darunter sind Cody Rhodes, Liv Morgan, Rey Mysterio, Bret „Hit Man“ Hart, Jacob Fatu, Rob Van Dam, Naomi, Ethan Page, Lita, LA Knight, Chyna, Batista, Nia Jax, Becky Lynch und viele mehr

Neue Match-Typen und Verbesserungen am Gameplay: Intergender-Wrestling feiert in "WWE 2K25" Premiere! Superstars aus der Männer- und Frauendivisionen treten erstmals gegeneinander an und eröffnen damit unzählige neue Match-Varianten in fast allen Spielmodi. Weitere Highlights sind die Rückkehr des Chain Wrestling, die neuen Bloodline Rules Matches, Underground Matches sowie das -spektakuläre Barricade Diving.

Mein GM mit Online Multiplayer: Unerschrockene GMs können ihre Show auf die Strasse bringen und gegen General Manager aus aller Welt antreten, jetzt mit Online-Multiplayer für bis zu vier Spieler. Spieler stellen ihren Dienstplan zusammen, indem sie WWE-Superstars und -Legenden für ihre wöchentliche Show auswählen, und führen ihre Marke durch mehrwöchige Saisons voller markenübergreifender Premium-Live-Events, einer grösseren Auswahl an General Managern und vielem mehr;

Meine FRAKTION: Der beliebte Kartenspiel-Modus kehrt mit zahlreichen neuen Features und Inhalten zurück. Faction Wars bietet jetzt zusätzlich Node-Typen und 50 neue Stufen. World Tour ersetzt Proving Grounds and ermöglicht einen nicht linearen Spielverlauf mit verschiedenen Schauplätzen. Erweiterte Unterstützung für Live-Events und Online-Matches sowie frische Community-Events sorgen für noch mehr Wiederspielwert. Dank regelmässiger, saisonaler Content-Updates erscheinen das ganze Jahr über neue thematisch gestaltete Kartenpaketen und spannende Ziele;

MyRISE: Spieler begleiten ihren Mein SUPERSTAR aus der Frauen- oder Männerdivision durch eine einzigartige, geschlechterübergreifende MyRISE-Storyline. Bayley, Kevin Owens und weitere Superstars infiltrieren NXT, um die Kontrolle über die WWE zu übernehmen. Neue Persönlichkeitsoptionen beeinflussen den Verlauf eurer Geschichte. Zusätzliche erwarten Spieler neue Brawl-Umgebungen, freischaltbare Arenen und verbundene Handlungsstränge mit Jey Uso, Bianca Belair, Seth Rollins und weiteren WWE-Superstars, die für ein abwechslungsreiches Spielerlebnis sorgen. Der MyRISE Ringside Report ist hier zu finden;

Universe: Der Sandbox-Modus von WWE 2K wurde umfassend überarbeitet, um Spieler noch mehr Kontrolle über ihr Universumserlebnis zu geben. Promos kehren zurück! Das neue Promo-System bietet unterschiedliche Promo-Arten, spannende Cutscenes und verzweigte Entscheidungswege;

Creation Suite: Das Herzstück der WWE 2K-Franchise: Die umfangreichste und detaillierteste Creation Suite aller Zeiten bleibt eure Spielweise für grenzenlose Kreativität. Erstellt eigene Superstars, General Manager, Ringrichter, Arenen und Einzüge, passt Movesets und Championships an, gestaltet Publikumsschilder und vieles mehr;