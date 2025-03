Season Pass für WWE 2K25 vorgestellt

Wie nicht anders zu erwarten war, haben 2K und Visual Concepts jetzt den Season Pass von "WWE 2K25" vorgestellt. Die Downloadgrösse auf PS4 und PS5 ist ebenfalls bekannt.

Aber der Reihe nach. Der Season Pass für "WWE 2K25" wird demnach folgende Zusatzinhalte bieten:

New Wave Pack – Mai 2025

Alex Shelley

Chris Sabin

Giulia

Stephanie Vaquer

Celebrity Guest

Dunk & Destruction Pack – Juni 2025

Abyss

Great Khali

Drei NBA-Stars

Fearless Pack – Juli 2025

New Jack

Jordynne Grace

Penta

Bull Nakano

Celebrity Guest

Attitude Era Superstars Pack – September 2025

D’Lo Brown

Billy Gunn

Road Dogg

Victoria

Mark Henry

Sid Justice

Saturday Night’s Main Event Pack – November 2025

Jesse Ventura

“Mr. Wonderful” Paul Orndorff

Tito Santana

Junkyard Dog

Zudem hat PlayStation Game Size den Downloadumfang von "WWE 2K25" auf den beiden Sony-Konsolen enthüllt. Demnach ist die Wrestling-Versoftung auf der PS4 genau 88,682 GB gross und auf der PS5 sind es exakt 110,479 GB. Erfahrungsgemäss sollten sich die anderen Fassungen in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

"WWE 2K25" lässt euch in die Geschichte von The Bloodline eintauchen! Im neuen 2K Showcase erlebt ihr die legendäre Wrestling-Familie und die Anoa'i-Dynastie hautnah. Jedes Match bietet drei mögliche Ausgänge: Relive History, Rewrite History oder Create History. Euch erwarten actiongeladene Duelle mit Roman Reigns, The Rock, Yokozuna, Jacob Fatu und vielen weiteren Wrestling-Ikonen.

"WWE 2K25" erscheint am 14. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.