Weitere Details zu WWE 2K25

Nachdem es gestern schon den Trailer zu "WWE 2K25" zu sehen gab, sind nun weitere Details zu der Wrestling-Versoftung bekannt. Diese wollen wir euch nicht vorenthalten.

Herzstück von "WWE 2K25" ist demnach offenbar ein neuer Island-Mode - allerdings nur auf den Next-Gen-Konsolen, denn er wird exklusiv dafür verfügbar sein. Darin musss der Tribal Chief Roan Reigns, welcher bekanntlich auch auf dem Cover sein wird, beeindruckt werden. Klingt interessant und dürfte die entsprechende real existierende Storyline zusätzlich vertiefen.

Abseits davon ist das Roster noch einmal angewachsen und zwar auf über 300 Wrestler. Darunter befinden sich natürlich sämtliche bekannte Namen und Legenden, wie etwa The Rock, John Cena, Steve Austin und Trish Stratus.

An Details wurde auch geschraubt. So gibt es nun etwa eine Third-Person-Kamera in Online-Matches, den Bloodline's Dynasty Mode, Intergender Matches und im Universe Mode können wieder Promos gehalten werden.

"WWE 2K25" erscheint am 14. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.