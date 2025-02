WWE 2K25: Frischer Trailer

2K hatte beim gestrigen State of Play einen neuen Trailer zu "WWE 2K25" im Gepäck. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich erstmals über eine Minute lang der neue Island-Modus von "WWE 2K25" vorgestellt. Dieser ist bekanntlich nur auf PS5 und Xbox Series X verfügbar.

"WWE 2K25" lässt euch in die Geschichte von The Bloodline eintauchen! Im neuen 2K Showcase erlebt ihr die legendäre Wrestling-Familie und die Anoa'i-Dynastie hautnah. Jedes Match bietet drei mögliche Ausgänge: Relive History, Rewrite History oder Create History. Euch erwarten actiongeladene Duelle mit Roman Reigns, The Rock, Yokozuna, Jacob Fatu und vielen weiteren Wrestling-Ikonen.

"WWE 2K25" erscheint am 14. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.