WWE 2K26: Ringside Report

Der aktuelle Ringside Report liefert detaillierte Einblicke in den Modus 2K Showcase: Punked, der vom Cover-Star CM Punk persönlich kommentiert wird.

In 2K Showcase: Punked schlüpft ihr in die Rolle eines der einflussreichsten und rebellischsten Superstars der WWE-Geschichte. Die sehr persönliche Reise verbindet authentische Karriere-Meilensteine mit alternativen Wendungen und "Was wäre wenn?"-Szenarien.

Der Showcase startet mit dem Triple-Threat-Match von WrestleMania 41 – CM Punk vs. Seth "Freakin" Rollins vs. Roman Reigns mit Paul Heyman in Punks Ecke – und gibt euch die Kontrolle über den "Straight Edge Superstar" in Matches aus allen Phasen seiner WWE-Karriere.

Ikonische Duelle wie gegen Randy Orton bei WrestleMania 27, The Undertaker bei WrestleMania 29 oder Drew McIntyre bei Bad Blood 2024 können neu erlebt werden, begleitet von Punks direkten Kommentaren und persönlichen Blicken hinter die Kulissen. Dabei tretet ihr gegen WWE-Legenden und World Champions wie The Undertaker, The Rock, Rey Mysterio, JBL, John Cena und viele weitere an.