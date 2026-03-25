WWE 2K26: Offizieller Auszeichnungstrailer

2K und Visual Concepts haben mittlerweile den offiziellen Auszeichnungstrailer zu "WWE 2K26" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier 30 Sekunden lang eine kurzweilige Mischung aus In-Game-Sequenzen und Stimmen der Fachpresse zu "WWE 2K26" geboten. Uns wird also kurz, knapp und präzise erklärt, was die diesjährige Version der Wrestling-Versoftung ausmacht.

Wir konnten "WWE 2K26" bereits ausführlich unter die Lupe nehmen. Unseren Test des Spiels könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"WWE 2K26" ist seit 13. März für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC erhältlich.